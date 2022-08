Après trois ans passés à la Juventus, Adrien Rabiot a de fortes chances de changer d’air durant le mercato en cours. Le milieu international français s’est vu signifier qu’il n’y avait plus de place de lui au sein de l’effectif bianconero. Malgré la récente blessure du transfuge Paul Pogba, l’ex-Parisien est jugé excédentaire en milieu de terrain.

Rabiot, le rebond inattendu

Rabiot (27 ans) ne se presse pas pour se trouver une nouvelle destination. Et il a bien raison. Après l’intérêt qui lui ont manifesté quelques équipes de milieu de tableau de Premier League, il se retrouverait désormais dans le viseur de Manchester United. Selon The Athletic, Erik ten Hag, le nouveau coach mancunien, pense fortement à lui afin de renforcer son entrejeu. La défaite concédée en ouverture du championnat, dimanche contre Brighton (1-2), pourrait même le pousser à s’activer en ce sens.



S’il prend la direction d’Old Trafford, Rabiot fera le chemin inverse de Pogba. On ne sait pas lequel des deux clubs gagnerait au change, mais pour le premier nommé ça serait incontestablement une belle opportunité de rebond. Il retrouverait un géant continental (même endormi) pour une nouvelle étape de sa carrière et aurait probablement l’assurance de jouer régulièrement en vue du Mondial 2022 qui se profile. Une compétition qu’il ne veut absolument pas rater, après avoir déjà loupé la précédente.