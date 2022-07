Juventus, quatre options pour remplacer De Ligt

En Italie, l'affaire ne fait plus aucun doute : Matthijs de Ligt en a terminé de son aventure à la Juventus et s'apprête à enfiler le maillot du Bayern Munich. Sky Italia a même donné le montant du transfert qui s'élèverait à quatre-vingt millions d'euros. Une manne financière qui va permettre à la Vieille Dame de renflouer ses caisses, mais surtout de prospecter pour trouver le successeur adéquat du Néerlandais. Quatre noms sont cités.



Certes, la liste est plus longue que cela, mais l'identité de quatre cibles est donnée par le Mundo Deportivo. Le média espagnol évoque ainsi Pau Torres (Villarreal), Gleison Bremer (Torino), Nikola Milenkovic (Florentina) et Gabriel Magalhães (Arsenal). Le média note que le plus cher des quatre est le défenseur de Villarreal dont le prix tourne autour de cinquante millions d'euros. Quant à Bremer, il est plus proche que jamais de l'Inter Milan qui le veut pour remplacer un Milan Skriniar partant pour le PSG. Mais tout reste possible tant que ce n'est pas signé.

Milenkovic, solution "réaliste"

Concernant Gabriel, tout est possible car le retour de William Saliba pourrait lui causer quelques soucis à Arsenal. Mais pour le MD, la piste la plus réaliste à l'heure actuelle est bel et bien Milenkovic qu'il juge toutefois comme "l'alternative la moins séduisante". Il reste encore du temps à la Juve pour trouver chaussure à son pied. La solution n'est peut-être pas dans cette liste.