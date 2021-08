Cristiano Ronaldo n’a pas démarré dimanche le premier match de la saison de la Juventus (contre l’Udinese, 2-2). Les rumeurs les plus folles ont alors couru à son sujet, comme celui d’une volonté imminente de partir. Il n’en est rien toutefois. Pavel Nedved, le vice-président du club, a coupé court aux bruits d’un transfert à venir pour le quintuple Ballon d’Or et l’entraineur Massimiliano Allegri a aussi assuré qu’il y avait d’autres raisons derrière son absence du onze de départ.

Cristiano Ronaldo voulait jouer

A l’issue de la partie, le coach bianconero s’est attardé sur le cas de son joueur vedette. « Ronaldo se sent bien. Je lui avais parlé avant le match, le prévenant qu’il commencerait sur le banc, a-t-il confirmé au micro de DAZN. Lui, il s'est rendu disponible. Il s’est bien comporté lorsqu’il est entré sur le terrain, il a aussi marqué un but, mais ça a été annulé ». Malgré l’incorporation de CR7 à l’heure du jeu, la Juve a dû se contenter d’un nul lors de ce match de reprise.



Pour rappel, avant la rencontre, Allegri avait déjà affirmé que Ronaldo fera bien la saison 2021/2022 avec la Vieille Dame. Cela n’a pas empêché les médias italiens de spéculer sur un éventuel divorce et ils continuent de le faire ce lundi, ne croyant manifestement pas à la version officielle du club.