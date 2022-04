Arrivé à l'été 2015 du côté de la Juventus, Paulo Dybala a fait le tour de la question. Sept ans plus tard, l'attaquant argentin s'apprête à plier bagages, lui qui ne prolongera pas son contrat et partira au mois de juin prochain. De son côté, la Vieille Dame s'active pour lui trouver un remplaçant, ou du moins un joueur d'un calibre équivalent, ayant un profil offensif. Cinq noms ressortent.



Il y a d'abord deux Italiens avec en premier lieu l'international de Sassuolo, Giacomo Raspadori, estimé à 28 millions d'euros, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024. Nicolo Zaniolo est aussi une option, lui qui appartient pour l'heure à l'AS Rome et pour qui il faudra débourser environ 33 millions d'euros. Selon Sportmediaset, ces deux joueurs ne sont pas les seuls visés.

Un milieu offensif ?

Angel Di Maria, qui ne sera pas conservé par le PSG à la fin de la saison, peut aussi tenter un dernier défi européen à la Juve. Lucas Paqueta est également évoqué, mais un retour du Lyonnais en Serie A semble pour l'heure très peu probable. Enfin, l'option Marco Asensio pourrait se révéler sérieuse, lui dont le contrat arrivera à échéance en juin 2023 du côté du Real Madrid, et dont le départ anticipé n'est pas impensable.