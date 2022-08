Juventus : Le transfert de Rabiot à Manchester United se complique

Adrien Rabiot s'éloigne de Manchester United. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au milieu de terrain avec la Juventus Turin, il ne semble pas prêt à partir pour n'importe quel prix. Pourtant proche d'Old Trafford il y a quelques jours l'international tricolore aux 29 sélections aurait des ambitions importantes sur le plan financier quant à son possible départ au sein de l'actuelle lanterne rouge de la Premier League. Ce mardi soir, Fabrizio Romano indique que le dossier est en "stand-by total" entre les différentes parties. En cause, les demandes salariales "folles" du clan Rabiot aux yeux des dirigeants de Manchester United.

Le Manchester Evening News annonce que les négociations sont terminées tandis que Fabrizio Romano ne voit qu'un seul acteur capable de faire changer la situation : Adrien Rabiot lui-même. Manchester United ne modifiera pas l'offre salariale faite à Rabiot (9 millions d'euros annuels quand le club anglais offre 6,5 selon la Gazzetta dello Sport). En ce sens, le conseil d'administration des Red Devils aurait déjà commencé à se tourner vers d'autres options dans le secteur de l'entrejeu, comme celle représentée par Casemiro, l'indispensable Brésilien du Real Madrid.

