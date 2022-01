Quatrième plus gros transfert de l'histoire de la Juventus Turin

Vlahovic, qui quitte donc la Fiorentina, est le quatrième transfert le plus onéreux de l'histoire de la Juventus, devant notamment Gianluigi Buffon (52 millions d'euros) et en dessous de Matthijs de Ligt (85 millions d'euros). Les deux signatures Bianconeri les plus chères de l'histoire sont Cristiano Ronaldo, qui a coûté 117 millions d'euros, et Gonzalo Higuain, qui a coûté 90 millions d'euros. Courtisé notamment par Arsenal, Vlahovic était sous contrat jusqu'en 2023 avec la Viola avant son départ. Ses grands débuts pourraient avoir lieu dès le week-end prochain contre l'Hellas Vérone en championnat pour le compte de la 24ème journée de Serie A.





L'avete richiesta, la stavate aspettando, non vedevamo l'ora di postarla.

La card compleanno ❤️

𝘽𝙐𝙊𝙉 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝘼𝙉𝙉𝙊, 𝘿𝙐𝙎𝘼𝙉 ⚪️⚫️#DV7 pic.twitter.com/HPBttJ9Vow



— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022

L'attaquant serbe devrait être la figure principale de l'ère post-Ronaldo à Turin et ses contributions aux buts seront cruciales pour l'entraîneur Massimiliano Allegri cette saison. Le technicien italien doit déjà composer avec une attaque limitée suite à la grave blessure de Federico Chiesa, qui souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur et sera absent jusqu'au terme de la saison.



Il était attendu et il est enfin, officiellement, un joueur de la Juventus Turin.. Par ailleurs, l'actuel co-meilleur buteur de Serie A avec Ciro Immobile (17 buts) touchera un salaire à hauteur de 7 millions d'euros nets par saison.