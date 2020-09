Seulement un an après l’avoir quittée, Moïse Kean pourrait retrouver la Juventus de Turin d’ici la fermeture du mercato en cours. D’après La Gazzetta dello Sport, des discussions ont été entamées entre le club piémontais et Everton pour un retour à l’envoyeur de l’international azzurro. Elles avancent de manière positive, mais le point d’achoppement se situe au niveau de la nature du mouvement. Les Bianconeri espèrent un simple prêt, tandis que les Toffees voudraient inclure une option d’achat obligatoire dans l’accord.

Kean ne s’est jamais adapté à l’Angleterre

Arrivé à Goodison Park contre un montant de 27.5M€ et avec le statut d’une grande star en devenir, Kean n’a jamais vraiment réussi à s’imposer chez les Merseysiders. Même la venue de son compatriote Carlo Ancelotti sur le banc de l’équipe ne lui a pas vraiment été profitable sur le plan sportif. Son compteur de buts lors de cet exercice Outre-Manche est resté bloqué à 3 unités (en 35 rencontres jouées). Bien loin du rendement qu’il avait affiché lors de sa dernière saison à Turin (9 réalisations en 20 matches).