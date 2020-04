Bien qu’ayant déjà enrôlé Chicharito l’année dernière, le LA Galaxy est actuellement en quête d’un autre buteur de qualité. Parmi les joueurs visés par la franchise de la MLS il y a Gonzalo Higuain. C’est Guillermo Schelotto, le coach de l’équipe, qui a révélé cette information dans un entretien à Tuttosport. « Ce serait un rêve, car nous parlons de l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais dans l'immédiat je vois mal comment cela pourrait se produire. J'ai lui dans une interview de Gonzalo qu'il voulait rester à la Juventus et en Europe. Peut-être qu'il est tôt », a confié le technicien argentin.

La Juventus est prête à libérer Higuain



Même s’il déroule le tapis rouge à son compatriote, Schelotto assure qu’il a une totale confiance en Chicharito, lequel est toujours à la recherche de son premier but dans le championnat nord-américain. « Ibra a été remplacé par Chicharito Hernandez et nous sommes contents de lui. Higuain serait une affaire à part, un rêve surtout pour l'avenir ». Le natif de Brest n’est cependant plus très jeune (32 ans). En cas d’offre intéressante, la Juventus ne devrait certainement pas s’opposer à sa libération. C’est même l’option privilégiée, vu que le contrat d’ « El Pipita » à Turin expire en 2021.