Son ego a probablement été un peu froissé. Paulo Dybala n'aurait pas été vexé si la Juventus lui avait proposé un nouveau contrat, revalorisation salariale comprise, histoire de lui montrer que le club piémontais tenait à lui. Rien de tout cela. La Vieille Dame a préféré se séparer de l'attaquant argentin. Au plus grand bonheur peut-être du champion d'Italie en titre. L'Inter, indique mercredi La Gazzetta dello Sport, devrait récupérer libre "Joya."



Un nouveau départ



Dybala souhaitait rester en Serie A et le club nerazzurro constitue un terrain favorable pour rebondir à 28 ans, après sept années avec le maillot de la Juventus. Le quotidien sportif transalpin évoque six millions d'euros de salaires annuels pour celui qui a remporté notamment cinq Scudetti et quatre Coupes d’Italie avec les Bianconeri.