Après sept matchs de Serie A, la Juventus n'occupe qu'une triste huitième place. Avec seulement deux succès depuis le début du championnat, la Vieille Dame est au bord de la crise. Et si la situation sportive n'est pas glorieuse, celle qui concerne les finances du club n'est pas meilleure, comme l'a lui-même annoncé ce dernier au moment de présenter son bilan pour la saison 2021-2022, avec une perte abyssale de 254,3 millions d'euros. L'année précédente, la Juve avait déjà perdu 210 millions d'euros. Une débâcle financière qui va avoir des conséquences sur le mercato.



Selon une information relayée par Foot Mercato, la direction turinoise a d'ores et déjà tranché sur l'avenir de certains éléments de son effectif. A peine arrivé, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé au terme de son contrat qui se termine en juin prochain. Régulièrement cité sur le départ, Adrien Rabiot semble aussi condamné à la charrette, lui qui sera également libre au terme de l'actuel exercice. Trois autres éléments sont concernés par la lessive annoncée : Juan Cuadrado, Alex Sandro et Carlo Pinsoglio. Ils seront également libres au mois de juin.

Ventes hivernales ?

Autant de gros salaires dont la Juventus doit absolument se séparer. Reste à savoir si les dirigeants décideront de vendre certains de ces joueurs lors du prochain mercato hivernal, histoire de ne pas les perdre tous "gratuitement" en fin de saison.