Angel Di Maria n’a pas reçu la prolongation de contrat qu’il espérait de la part de ses dirigeants parisiens. Mais, il pourrait se consoler avec un engagement au sein d’un autre grand club européen. Selon Romeo Argesti de Goal Italie, son transfert en tant que joueur libre vers la Juventus de Turin serait en très bonne voie.

Une volonté commune de trouver un accord



Di Maria aurait proposé ses services à la Vieille Dame et la direction bianconera a accueilli cette approche avec enthousiasme. Les responsables du club italien apprécient beaucoup le profil technique d’El Fideo. Et les seules interrogations qu’ils ont sont liées à la capacité de ce dernier à rester performant sur la durée vu qu’il n’est plus très jeune (34 ans), de même que ses demandes salariales. L’ancien du Real ne peut légitimement pas aspirer aux mêmes émoluments qu’il avait à Paris et qui sont de l’ordre de 8,4M€ par an. Une réunion avec l’agent du joueur est prévue très prochainement pour essayer de trouver un terrain d’entente.



Di Maria ne se voit pas pour l’instant rentrer en Argentine, même s’il a à maintes fois exprimé son désir de terminer au Rosario Central, le club où il a été formé. Mais il a le Mondial du Qatar en ligne de mire et dans cette optique il veut continuer à se produire au plus haut niveau européen afin d’être dans la meilleure forme possible pour ce dernier grand rendez-vous avec l’Albiceleste.