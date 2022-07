Juventus : De Ligt, sa décision est prise

Il reste encore deux années de contrat à Matthijs de Ligt. Débarqué à la Juventus à l'été 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, le défenseur néerlandais semble avoir fait le tour de la question à Turin. Frustré par le manque de résultats de son équipe, De Ligt n'est pas fermé à un départ anticipé. Plusieurs grosses cylindrées sont intéressées par son profil, mais il a une idée précise du club qu'il souhaiterait rejoindre.



Tandis que plusieurs clubs anglais se sont déjà mis sur les rangs, c'est le nom de Chelsea qui revenait le plus régulièrement ces derniers temps. Une option qui aurait pris du plomb dans l'aile puisque d'après Sky Sport, c'est le Bayern Munich qui tiendrait désormais la corde. Une tendance que plusieurs médias d'outre-Rhin confirment également.

La Juventus fixe son prix

Sky Sport précise de son côté que des contacts ont été établis, tant et si bien que l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann serait parvenu à convaincre le principal intéressé du bien fondé pour lui de bouger au plus vite, direction Munich. Reste désormais au Bayern à faire les comptes et voir s'il peut réellement s'offrir le défenseur turinois.



Le média rappelle que la clause libératoire de De Ligt est fixée à 120 M€, mais que la Juventus est prête à discuter si Munich propose un minimum de 80 M€. Compliqué en l'état pour le Bayern. Dès lors, Chelsea revient dans la danse et reste de son côté à l'affut pour tenter de souffler le très convoité défenseur de seulement vingt-deux ans.