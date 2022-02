En fin de contrat à Manchester United l’été prochain, Paul Pogba est fortement pressenti pour changer d’air. Son nom a été cité du côté de Turin en vue de potentielles retrouvailles avec la Vieille Dame.



Pogba de retour dans le club où il a brillé entre 2012 et 2018 ? L’idée plait aux tifosi et aussi aux quelques anciens joueurs des Bianconeri. Un certain Amauri est par exemple très excité par ce possible come-back.

« Un rêve de revoir Pogba à Turin »



« Le rêve serait de revoir Paul Pogba au " Stadium " », a déclaré le joueur d’origine brésilienne à la presse transalpine. Andrea Agnelli est-il de cet avis ? Il se pourrait que oui puisque les derniers échos font état de contacts noués avec Mino Raiola, le représentant de La Pioche.



Outre Pogba, Amauri pense aussi à un autre renfort potentiel pour la bande à Allegri. « Il y en a un autre pour lequel je deviendrais fou. L'autre jour encore, je parlais de (Ruslan) Malinovskyi (de l'Atalanta) avec un ami qui l'aime vraiment beaucoup. Au-delà de son but sublime inscrit contre la Vieille Dame, c'est un joueur que j'aime beaucoup en raison de façon de se déplacer sur le terrain."