Juventus : Abandon de la piste Pogba ?

Après l’avoir longtemps convoité et espéré des retrouvailles, la Juventus aurait définitivement abandonné l’idée de faire signer Paul Pogba. Selon le quotidien transalpin du Corriere dello Sport, les responsables piémontais ont jugé cette opération trop couteuse. Au vu de la valeur marchande du milieu de terrain français et aussi du salaire qu’il pourrait exigeait, le club turinois préfère se concentrer sur d’autres cibles pour le mercato à venir.



La Vieille Dame aurait pu consentir des efforts pour récupérer celui qui a brillé sous ses couleurs entre 2012 et 2016, mais c’était avant la crise liée au coronavirus et l’interruption des compétitions. Les finances des champions d’Italie ont depuis été ébranlées, et il n’est plus question de procéder à des achats mirobolants.

Le Real ou rien pour Pogba ?

Pogba est, pour rappel, toujours lié à Manchester United, où il est encore sous contrat jusqu’en 2021. Une clause pour une prolongation automatique d’un an a été incluse dans le deal et conditionnée à un accord entre les deux parties. Jusqu’ici, elle n’a pas encore été activée, ce qui laisse planer le doute concernant le futur de l’international tricolore. La rumeur d’un transfert au Real continue, par exemple, d’alimenter la rubrique des transferts.