Juve : Dybala et Ronaldo ne bougeront pas, Sarri conservé

Très bons avec la Juventus face à la Lazio lors du choc de lundi soir, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala ne bougeront pas cet été selon Fabio Paratici. Quid de Maurizio Sarri, dont le bilan ludique est mitigé cette saison ? Selon le directeur sportif de la Juve, le coach italien sera lui aussi conservé. Paratici faisant fi des critiques sur le jeu pratiqué par les Piémontais : "Je suis à la Juventus depuis 10 ans et depuis 9 ans nous avons toujours été premiers au classement, a-t-il confié sur Sky Sport. J'ai passé cinq ans avec Allegri durant lesquels nous avons remporté 9 titres sur 10. Chaque fois qu'il y a eu un match nul ou une victoire étriquée, il y avait un problème. Maintenant, nous y sommes habitués, nous en rions aussi. Sarri sera-t-il le manager de la Juventus la saison prochaine? Certainement!"

Une prolongation pour Dybala

Alors qu'un retour au Real Madrid a souvent été évoqué pour Cr7, Paratici confie que le joueur veut rester à Turin et ajoute qu'une prolongation est à l'étude pour son partenaire d'attaque Paulo Dybala, étincelant depuis quelques rencontres. "Au sujet de Paulo, comme nous l'avons déjà mentionné, nous discutons avec son entourage. Nous sommes sur la même ligne, c'est-à-dire trouver une solution pour renouveler. Il est très fort et peut encore donner beaucoup à la Juventus. Cristiano est une personne sensible et éduquée. Il ne fait pas peser son statut de joueur le plus fort du monde. Il a un dialogue normal avec les managers, les footballeurs et l'entraîneur. Il est super convaincu de rester, il est très bien avec nous".