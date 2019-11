Juninho (Lyon) souhaite faire revenir Karim Benzema (Real Madrid)

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho a lâché un énorme scoop ce mardi soir au cours d'un passage sur OL TV. Il a confié que l'un de ses objectifs était de recruter l'attaquant du Real Madrid et ancien pensionnaire de l'OL Karim Benzema. Le dirigeant rhodanien espère ainsi convaincre le natif de Bron de finir sa carrière à Lyon.





Juninho : «J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous»

Sur le plateau d’OL Night System sur OL TV, le directeur sportif lyonnais s'est dit prêt à recevoir le buteur français les bras ouverts quitte à fournir certains efforts d'ordre pécuniaire : « Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. (…) J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir. Il a beaucoup de respect. Il passe souvent voir le kiné Abdel ici aussi. Il a déjà amené Abdel chez lui. Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. »



Reste à savoir ce que va en penser Benzema, qui vient d'inscrire son cinquantième but européen sous les couleurs du Real et ses 156eme et 157eme buts en Liga pour doubler Ferenc Puskas au classement des meilleurs réalisateurs merengue dans le championnat espagnol.