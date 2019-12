Julian Weigl (Borussia Dortmund) s'engage à Benfica

🤝 Julian #Weigl wechselt zu @SLBenfica. Viel Erfolg in Portugal, Jule!

💬 @JuWeigl: "Ich werde Borussia Dortmund immer im Herzen tragen!" pic.twitter.com/h9Xj56UEL4



— Borussia Dortmund (@BVB) December 31, 2019

Courtisé par le PSG par le passé, Julian Weigl, peu utilisé par Lucien Favre au Borussia Dortmund,Il rallie officiellement les Aigles de Benfica comme nous l'apprend un communiqué du club portugais :« le SL Benfica a annoncé mardi à la Commission de Sécurité et d’échange qu’elle avait convenu avec le Borussia Dortmund» Sur le site du Borussia, le joueur allemand a dit adieu à ses collègues : « Je voudrais remercier mes coéquipiers, le personnel du BVB et tous les fans de ce grand club pour ce bon moment et j’aurai toujours le Borussia Dortmund dans mon cœur ». Pour rappel, Weigl avait débarqué au BvB en 2015 en provenance de Munich 1860.