Christian Eriksen devrait bientôt signer à l'Inter Milan. Les médias anglais comme italiens sont unanimes : tous les voyants semblent au vert pour le transfert du Danois en Lombardie, lui qui devrait y toucher le jackpot avec un salaire très confortable proposé par l'Inter. Tout le monde est heureux donc, car les Spurs auraient pu voir Eriksen partir gratuitement en fin de saison, étant en fin de bail avec le club londonien. Tout le monde sauf José Mourinho, qui n'apprécie pas de se retrouver avec un joueur en moins à remplacer en toute fin de mercato :



« Je voudrais juste dire que ce genre de situation ne devrait pas arriver un 25 janvier. Et ce n'est pas la faute de Tottenham que nous soyons dans cette position un 25 janvier. Le seule chose que je peux dire est qu'Eriksen, depuis que je suis arrivé, se comporte de manière très, très professionnelle, avec moi et avec l'équipe », a déclaré Mourinho en conférence de presse samedi. Le coach portugais en a profité pour militer pour que sa direction lève l'option d'achat de l'ancien parisien Giovani Lo Celso : « Je pense que le garçon mérite cette décision. Il rend la décision facile à prendre pour le club. Il a eu une évolution incroyable depuis que je suis arrivé. Il avait à peine joué un match, je crois contre Belgrade, et avec moi cela a été un peu difficile lors des premières semaines. Mais il a compris ce que nous voulions. Il apprend bien, c'est un bon garçon et je crois qu'il a décidé par lui-même que le club lève l'option. C'est normal, il l'a gagné. »