José Mourinho (Tottenham) assure ne pas avoir été contacté par Arsenal

Ça a bougé en quelques jours sur les bancs des deux clubs majeurs de Londres. Mauricio Pochettino a été débarqué du côté de Tottenham, remplacé par José Mourinho, tandis qu’Unai Emery a lui aussi pris la porte à Arsenal. Et si le nom du successeur du Basque chez les Gunners est encore inconnu, les rumeurs n’avaient pas attendu son licenciement pour démarrer. Et un certain Mourinho avait été évoqué… « Quand il a été écrit que j’étais en réunion avec M. Sanllehi (le directeur du football), ce n’était pas vrai, a assuré le technicien portugais dans des propos rapportés par la BBC. J’ai hâte de jouer contre Arsenal. Je veux jouer contre Arsenal. Je sais ce que cela signifie pour nos fans. Mais avec Mauricio (Pochettino) ou Emery ou Freddie Ljungberg ou qui que ce soit d’autre, il n’y a pas de problème ». Les choses sont claires.