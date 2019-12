Jorge Mendes : « Cristiano Ronaldo pourrait terminer sa carrière à la Juventus »

Et, il y a de fortes chances pour qu’elle aille au bout de son engagement avec les Bianconeri, voire même au-delà. C’est ce qu’a suggéré son célèbre représentant, Jorge Mendes. Ce dernier a indiqué, en outre, qu’il n’y a rien qui pousserait CR7 à changer d’air.



C’est lors du gala de Golden Boy, celui organisé en l’honneur de Joao Felix, le compatriote de Ronaldo, que Jorge Mendes s’est exprimé. Après s’être confié à la presse espagnole en revenant sur les nombreux accomplissements réalisés par son client, le super agent a donc évoqué l’avenir au micro de Sky Sport Italia. « À la Juventus, il (Ronaldo) est content, a-t-il tonné. Il y a un grand entraineur (Maurizio Sarri) au sein de ce club. Cristiano jouera assurément à la Juventus la saison prochaine et je pense même qu’il peut y terminer sa carrière ». Pour rappel, Ronaldo a 34 ans aujourd’hui. Mais, dernièrement, il a fait savoir qu’il se voyait bien pousser jusqu’à ses 40 ans si son physique le lui permettait.

Cristiano Ronaldo veut un sixième Ballon d'Or

Si Ronaldo n’a aucune intention de prendre sa retraite, c’est aussi parce qu’il est motivé par l’idée d’aller chercher un sixième Ballon d’Or. Avoir été dépassé cette année par Lionel Messi, son rival de toujours, l’a indiscutablement touché dans son orgueil. Mendes a d’ailleurs jugé qu’il y a eu « une injustice » dans le décernement du prestigieux trophée individuel : « Il méritait de gagner au moins une fois au cours des deux dernières années. C'était injuste, Cristiano ne pense qu'à travailler dur pour triompher la saison prochaine. » Le génie du FC Barcelone est prévenu ; le Portugais est gonflé à bloc pour égaliser à six partout. Et c’est la Vieille Dame et tous ses tifosi qui doivent s’en frotter les mains.