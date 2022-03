Jonathan David veut quitter le LOSC, Arsenal à l’affût

L'attaquant canadien, qui illumine la Ligue 1 cette saison, veut quitter le LOSC. Le joueur de 22 ans veut partir cet été, même s'il a un contrat jusqu'en 2025. C'est ce qu'affirme Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports Allemagne. Plettenberg affirme que David veut un transfert vers un club de la Ligue des Champions, ce qui compliquerait les choses pour Newcastle.

Newcastle out dans la course à David ?

Cela pourrait être un avantage pour Arsenal, qui reste un véritable prétendant à une place dans le top 4. L'équipe de Mikel Arteta compte deux points de retard sur le quatrième, Manchester United, et possède trois matchs en moins sur les Red Devils. Lille réclamerait au moins entre 37 et 46 millions de livres sterling pour se séparer de David. Arteta tente désespérément de trouver un attaquant cet été, alors qu'Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont sur le point d'être transférés gratuitement. Les Gunners ont permis à Pierre-Emerick Aubameyang de rejoindre Barcelone le mois dernier.