Jérémy Ménez au cœur des débats au Paris FC

Son arrivée au Paris FC fin septembre avait naturellement suscité de l’excitation et de l’optimisme. Mais un peu plus de trois mois plus tard, Jérémy Ménez n’a pas vraiment convaincu dans la capitale. L’attaquant français, qui avait débarqué libre après la fin de son aventure au Mexique, n’a pas inscrit le moindre but sous ses nouvelles couleurs, pour trois passes décisives en dix matchs.

Son cas est ainsi déjà au cœur des débats, et sera l’une des préoccupations de René Girard, nommé nouvel entraîneur du club francilien jeudi. Le Parisien explique ainsi que ses performances et son investissement représentent un « problème » en interne, et qu’une réunion entre le président Pierre Ferracci, le joueur et son agent est prévue pour faire le point. Girard va également discuter avec son attaquant « pour déterminer son réel degré de motivation ». Et donc savoir si le joueur de 32 ans sera vraiment un atout pour le maintien en Ligue 2. Le Paris FC occupe actuellement la 19eme place du classement, avec deux points de retard sur le 18eme Niort.