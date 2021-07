Jérémy Doku, un Euro qui a plu à l'étranger

Jérémy Doku va-t-il jouer une deuxième saison dans le championnat de France ? Si son contrat avec Rennes court jusqu'en 2025, des cadors européens pourraient être convaincus de miser sur lui dès cet été. L'attaquant belge suscite l'intérêt de plusieurs clubs étrangers. Et pas n'importe lesquels. Des écuries comme Liverpool, le Bayern Munich ou le Borussia Mönchengladbach sont intéressés par le joueur de 19 ans. Si en Ligue 1, les difficultés de l'attaquant rennais à être efficace ont plus fait parler que sa qualité de dribbles, à l'étranger, son profil plaît énormément. Et ses récentes performances à l'Euro 2020 avec les Diables Rouges ont prouvé que le jeune ailier a un énorme potentiel. Le secteur offensif belge a parfois été dépendant de sa capacité à faire les différences avec sa technique. Le genre de rôle qui interpelle quand il est endossé par un joueur qui n'a que 19 ans.

Le Bayern Munich a supervisé le joueur selon Bild et Eurosport mais n'a pas les fonds pour répondre aux exigences des dirigeants rennais. Pour Mönchengladbach, cette piste pourrait être activée en cas de départ de Marcus Thuram. Le joueur de 19 ans aurait été identifié comme son remplaçant numéro 1. Pour Liverpool, l'intérêt remonte déjà à l'époque où l'international belge aux dix sélections quittait Anderlecht.

Après son Euro réussi, Jérému Doku va voir son prix explosé

L'été dernier, Rennes avait dépensé 26 millions, un record, pour s'attacher les services du talentueux attaquant belge. Avec une telle somme dépensée il y a un an pour un joueur qui s'est révélé sur la scène européenne au cours de l'été, la direction bretonne pourrait être tentée de demander très cher pour faire une belle plus-value sur un joueur dont le potentiel est énorme. Si cette saison, son rendement a parfois été décrié, Jérémy Doku a prouvé qu'il est un incroyable joueur de un contre un.Il n'a que 19 ans et encore le temps de s'imposer en Ligue 1, sauf si un club décide de casser sa tirelire pour l'arracher au Stade Rennais.