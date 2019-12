Il était annoncé comme une cible potentielle de l’Olympique Lyonnais pour cet hiver. Mais Thomas Lemar ne devrait pas rejoindre la formation de Rudi Garcia. En tout cas, Jean-Michel Aulas n’y croit pas vraiment. Alors que le gaucher de l’Atlético Madrid aurait fait savoir qu’il comptait rester à Madrid, le président rhodanien s’est montré fataliste au micro de Canal+, mercredi soir : "Il ne faut pas rêver. Thomas (Lemar, ndlr.) a dit qu’il ne quitterait pas l’Atlético Madrid", a-t-il expliqué après la qualification des siens en quart de finale de Coupe de la Ligue, face à Toulouse (4-1).

Ce qui ne veut évidemment pas dire que l’OL ne se renforcera pas lors de cette période de tractations hivernale : "On va faire le maximum.et qui ne sont pas disproportionnés, a-t-il précisé. Florian Maurice a la charge de superviser les joueurs, il en voyait un certain nombre ce soir (mercredi) à l’étranger. On sait qu’il faut qu’on se renforce car nous avons le bonheur d’être qualifiés dans toutes les compétitions. On va essayer d’avancer". Et de se relever des blessures longues durées de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde…