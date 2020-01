Une époque s'achève au TP Mazembe. Arrivé en fin de contrat,seize ans après son arrivée en provenance de Kabasha de Goma. Les coachs avaient défilé sur le banc (Santos Mutubile, Diego Garzitto, Lamine Ndiaye, Patrice Carteron, Hubert Velud et maintenant Pamphile Mihayo), mais l'international congolais était toujours resté. Au bout de, le joueur de 37 ans s'en va donc, avec un, riche d'une finale de Coupe du Monde des clubs de la FIFA, de trois Ligues des Champions, de deux Coupes de la Confédération, de trois Super Coupes de la CAF et de dix titres nationaux. « Jean Kasusula les mots ne suffisent pas pour décrire son talent. Au poste de latéral gauche, il restera un des plus grands talents ayant mouillé avec fierté le maillot du TPM. Bon vent à toi Jean, le TPM restera ta maison », écrit le TP Mazembe sur son site officiel.