« Je voulais Neymar au Real Madrid il y a très longtemps déjà »

Neymar fait actuellement les beaux jours du PSG. Avant cela -et peut-être aussi après-, il a défendu les couleurs du FC Barcelone. La star de la Seleçao n’a, en revanche, jamais porté les couleurs de l’autre grand club de l’Espagne, à savoir le Real Madrid. Il aurait pu pourtant. C’est ce qu’indique son compatriote Roberto Carlos. Joueur des Merengue entre 1996 et 2007, ce dernier avait fait le forcing pour que « Ney » prenne la direction de Santiago Bernabeu au début de son parcours.

« Quiconque veut gagner la C1 doit venir au Real »

« Si cela ne tenait qu'à moi, Neymar serait déjà au Real Madrid depuis très longtemps, mais la vie n'est pas comme on l’aimerait, a déclaré Carlos dans une interview à Fox Sports Radio. Les grands joueurs doivent toujours jouer pour les meilleurs clubs du monde. Et le Real Madrid est aujourd'hui une référence pour tout joueur. » Avec les Blaugrana, l’actuel attaquant parisien avait été couronné champion d’Europe en 2015. Son compatriote ne l’ignore pas, mais il estime que c’est dans la capitale espagnole qu’il a le plus de chances de rééditer cette performance : « Si vous voulez-vous gagner la Ligue des Champions? Venez au Real Madrid ».