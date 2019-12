Javier Pastore (Roma) : "Si Leonardo m’appelle..."

Javier Pastore revient sur son départ du PSG : "J'ai senti de mon côté que c'était le moment de quitter le club. Peut-être que si j'avais été dans de meilleures conditions physiques, je serais resté. Le club voulait me prolonger et voulait que je finisse ma carrière à Paris". pic.twitter.com/ccTGdwzJcX

— Téléfoot (@telefoot_TF1) December 22, 2019

m’appelle ? On ne sait jamais »

Sous contrat jusqu'en 2023 avec la Roma,. 'El Flaco' ne ferme aucune porte, sauf celle menant à l'Olympique de Marseille, en tant qu'ancien parisen. « Ce n'est pas possible », a-t-il tonné.Pastore est également revenu sur son départ du PSG, avec une pointe d'amertume : « J'ai senti de mon côté que c'était le moment de quitter le club. Peut-être que si j'avais été dans de meilleures conditions physiques, je serais resté.». Le joueur de la Roma a aussi mentionné sa relation spéciale avec les fans Parisiens. « Dès le premier jour, les supporters parisiens ont noué une relation très forte avec moi. Je ne sais pas si j'ai pu leur rendre cette affection ». Le milieu argentin a ensuite été interrogé sur le directeur sportif parisien Leonardo, qu'il apprécie beaucoup : «Il fait très bien son travail, il va tout mettre en œuvre pour former l'équipe la plus compétitive possible. S'il