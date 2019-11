Javier Mascherano s'engage officiellement à l’Estudiantes de La Plata

Celui qui avait quitté le Barça en janvier de l'année dernière pour rejoindre la CSL du côté du Hebei China Fortune va retourner en Argentine, et s'engager au Gimnasia La Plata comme l'a annoncé le club argentin via un communiqué officiel diffusé sur ses canaux sociaux ce samedi.



Javier Mascherano, 35 ans, formé à River Plate, rejoindra ainsi sa nouvelle formation en janvier prochain, à la fin de son bail actuel en Chine. L'ancien barcelonais, 147 capes avec l'Albiceleste, a joué 25 matches cette saison et a réussi 9 passes décisives avec le Hebei China Fortune. L’Estudiantes La Plata, est, pour rappel, septième du championnat argentin.