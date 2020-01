Javier Hernandez (Séville) bientôt joueur le mieux payé en MLS ?

Javier Hernandez devrait succéder à Zlatan Ibrahimovic au LA Galaxy. L'international mexicain devrait même hériter de l'ancien statut du joueur qui a signé depuis à l'AC Milan. Celui de joueur le mieux payé du championnat de MLS. En tout cas, selon une indiscrétion du Los Angeles Times et de Sports Illustrated. Les médias américains affirment ainsi que Chicharito serait mieux loti en termes de salaire que le milieu de terrain américain Michael Bradley, star du Toronto FC, qui gagne 6 millions de dollars par an.

Un nouveau défi pour Chicharito

Ancien joueur de de Manchester United, passé par le Real Madrid et le Bayer Leverkusen notamment, Javier Hernandez, 31 ans, est actuellement en situation d'échec au FC Séville, où il n'a marqué qu'un but cette saison et où il n'a disputé que 9 matches depuis le début de la campagne. Chicharito avait débarqué en Andalousie en septembre dernier.