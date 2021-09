A seulement trente ans, James Rodriguez a donc décidé de tenter l'aventure au Qatar. Alors que sa signature avec le club d'Al-Rayyan ne fait plus guère de doute, le Colombien devrait s'engager pour les trois prochaines saisons avec l'équipe entraînée par Laurent Blanc. Pour autant, Rodriguez semble déjà voir plus loin, avec un éventuel retour en Europe.



Un retour qui pourrait s'effectuer du côté de la Ligue 1, et plus précisément au Paris Saint-Germain. Selon AS, James Rodriguez espère les propriétaires du club parisien, auront un œil sur lui et lui proposeront, pourquoi pas, de rejoindre le PSG. En attendant, l'international devra rapidement retrouver son meilleur niveau sous la houlette de Laurent Blanc.



James Rodriguez n'a pas joué la moindre minute avec Everton cette saison, lui qui ne faisait pas partie des plans de Rafa Benitez. Son passage dans un championnat exotique beaucoup moins relevé que la Premier League pourrait donc lui permettre de retrouver confiance et efficacité.