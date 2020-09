James Rodriguez envoie une pique à Zidane : « C'est bon de se sentir voulu »

James Rodriguez s'est livré lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation. Transféré à Everton par le Real Madrid, lui qui n'était pas désiré par Zinedine Zidane au sein du champion d'Espagne, l'ancien monégasque n'a pas pu s'empêcher d'envoyer une petite pique à son ancien coach. "C'est très bon de se sentir voulu. Vous ressentez encore plus ce désir de performer à votre plus haut niveau tout le temps pour rembourser cette confiance et cette foi. Je réalise que les gens ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer de me signer", a ainsi taclé James, qui retrouve Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien avec qui il avait été performant à Madrid.

"Gagner et réussir"

"C’est pourquoi je suis venu ici : je suis venu ici pour essayer de m'améliorer, de devenir meilleur. Je suis également venu ici pour aider l’équipe à gagner, à jouer un bon football - un football divertissant. Je suis convaincu qu’avec Carlo et son équipe technique, nous pouvons réaliser de grandes choses (...) Je peux voir que les installations du terrain d'entraînement sont excellentes. Elles racontent l'histoire d'un club qui veut gagner des choses et réussir", a-t-il encore glissé.