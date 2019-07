James préfère l'Atlético

Vainqueur de la Ligue Europa en 2018, l'Atlético de Madrid avait globalement été décevant la saison dernière, terminant néanmoins à la deuxième place du championnat, onze longueurs derrière le FC Barcelone mais devant le Real Madrid. Toutefois, son échec en huitièmes de finale de la Ligue des champions, face à la Juventus (2-0, 3-0) avait en quelque sorte marqué la fin d'un cycle matérialisé au printemps par les départs annoncés des icônes Juanfran et Diego Godin, tous deux arrivés en fin de contrat. Un effectif à reconstruire et un projet à faire repartir de zéro ou presque, voilà ce qui attendait Diego Simeone, et les fans pouvaient légitimement se montrer pessimistes pour l'exercice à venir.

Mais ceux-ci ont depuis repris espoir, et qu'importe si Lucas Hernandez, Luciano Vietto, Filipe Luis, Bernard Mensah, Rodri, Antoine Griezmann et Gelson Martins ont aussi plié bagage. Car le club, qui a récolté un peu plus de 310 millions d'euros dans ces opérations, en plus de l'allègement considérable de sa masse salariale, a déjà investi auprès de profils permettant de se montrer optimiste. Joao Felix, Hector Herrera, Marcos Llorente, Felipe et Renan Lodi, sans oublier le prometteur Ivan Saponjic, sont arrivés contre une enveloppe globale n'atteignant pas les 200 millions d'euros. Il reste encore de la marge pour investir, et d'après Marca, une quarantaine de millions d'euros devraient partir rapidement dans les caisses du... Real Madrid.

En effet, les deux rivaux seraient proches d'un accord concernant James Rodriguez, revenu à la Maison blanche après deux saisons en prêt au Bayern Munich, mais poussé dehors par un Zinedine Zidane qui ne compte pas sur lui. Pourtant, depuis la mi-juin, l'international colombien était annoncé avec insistance au SSC Naples, une transaction qui tardait à se concrétiser. Et pour cause... L'ancien Monégasque aurait tout fait, en coulisse, pour patienter dans le but de laisser les Colchoneros avancer leur pions, car l'intéressé avait fait depuis longtemps déjà de l'Atlético sa priorité. A raison, donc, puisque l'opération serait "sur le point de se concrétiser" d'après le quotidien espagnol. Avant l'arrivée d'une nouvelle pointure ?