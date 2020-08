James Maddison ne bougera pas cet été au grand dam de Manchester United. Le club mancunien avait jeté son dévolu sur le joueur de Leicester, qui a choisi de prolonger avec les Foxes ce lundi jusqu'en 2024. L'international anglais de 23 ans, qui a rejoint Leicester en provenance de Norwich en 2018, s'est félicité d'avoir pris la décision de poursuivre son aventure au King Power Stadium. "Je suis tellement heureux de signer un nouveau contrat pour ce club. C’est une période incroyablement excitante pour être un joueur de Leicester City avec tant de choses positives qui se passent sur et en dehors du terrain et je suis ravi d’en faire partie. Ce que nous avons réalisé cette saison est un énorme pas en avant pour nous et je sais qu’il y a tellement plus à venir de cette équipe", a ainsi confié celui qui a joué 76 matches en tout sous le maillot de Leicester pour 16 réalisations et 10 offrandes depuis son arrivée.