James, le Real en attendant mieux ?

Une reprise à Valdebebas dont il se serait bien passé. James Rodriguez a rendez-vous ce lundi matin à 10 heures dans la capitale espagnole pour son retour à l’entraînement. Une reprise décalée, Copa America oblige, mais une question toujours entière concernant son avenir. Naples est toujours très intéressé mais pas disposé à payer 42 millions d’euros pour un joueur prêté deux saisons au Bayern, l’Atlético s’est positionné mais, cette fois, c’est le Real qui freine…

Florentino Perez se montre en effet très réticent à l’idée de le céder à son voisin de peur qu’il triomphe sous les ordres de Diego Simeone. Le 3-7 encaissé lors de l’ICC par le Real face à ce même Atlético n’a fait que renforcer cette crainte. Les Matelassiers sont en pleine reconstruction après les départs de Griezmann, Godin, Rodrigo… mais ils ont aussi très bien recruté avec notamment Joao Felix ou encore Marcos Llorente pur produit du… Real.

Et pour ajouter un peu plus de piment, la blessure longue durée de Marco Asensio amplifie cette réticence. James Rodriguez pourrait, en conséquence, rester cette saison pour le remplacer. Mais comme rien n’est simple dans cette histoire, cette option n’a rien d’un premier choix pour Zidane. Et du coup, c’est Carlo Ancelotti qui se frotte les mains dans son coin en se disant que Naples pourrait bien avoir le dernier mot à la fin. Car l’entraîneur du Napoli, lui, est le seul à ne pas avoir changé d’avis, il adorerait retravailler avec le Colombien.