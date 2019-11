Jadon Sancho (Borussia Dortmund) plus que jamais sur le départ

Le brillant Jadon Sancho a un contrat avec le Borussia Dortmund qui court jusqu’en 2022. Mais, il y aurait très peu de chances pour que l’ancien international anglais reste avec sa formation allemande jusqu’à cette date. Approché pour un retour au bercail, et en particulier par Manchester United qui cherche à renforcer son secteur offensif, l’ailier de 19 ans serait déjà tourné vers un transfert. C’est ce que laissent supposer les propos qu’a eus à son sujet Lucien Favre, son entraineur, mercredi après le match contre Barcelone.

Jadon Sancho a répondu à Favre sur le terrain

Le technicien suisse n’a pas titularisé son jeune prodige lors de cette rencontre importante de Ligue des Champions. Questionné sur ce choix relativement surprenant, il a indiqué : « nous avons besoin de onze joueurs qui sont pleinement concentrés. Nous avons pris cette décision et c’est notre décision ». Face à la mauvaise tournure des évènements, avec deux buts encaissés dès la première période, l’ancien coach de Nice a finalement choisi d’incorporer Sancho dès la pause. Une décision qu’il n’a pas dû regretter puisque ce dernier a finalement inscrit l’unique but de son équipe à Nou Camp.