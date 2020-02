Ivan Rakitic (Barça) : "J'ai pensé à partir lors du mercato"

Le Barça a remporté un court succès face à Levante dimanche soir en Liga. Une victoire qui doit beaucoup au premier doublé du jeune Ansu Fati et au terme de laquelle Ivan Rakitic a abordé sa situation.



L'ancien joueur du FC Séville a indiqué en zone mixte dans des propos relayés par SPORT qu'il a failli quitter la Catalogne en janvier : « Je veux que mes coéquipiers, l'entraîneur et les supporters sachent que je suis à 100 %. J'ai pensé à partir lors du mercato et je peux dire très clairement qu'il y a eu plusieurs choses que je n'ai pas aimées. Le meilleur pour le club doit aussi être le meilleur pour nous », a indiqué l'international croate. Sondé sur les raisons qui l'ont poussé à penser à un départ du Barça, Rakitic reste vague : « Il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous aussi. On n'est pas là pour rire ou faire des blagues ».