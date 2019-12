Zlatan Ibrahimovic has been approached by a third-tier Italian club. Yes, you read that right!

Serie C side Monza is serious about signing Zlatan as Adriano Galliani and Silvio Berlusconi aim to reunite with the former Milan striker.#Zlatan #Football https://t.co/b9UX3X68aR



Zlatan Ibrahimovic, annoncé proche d'un retour en Italie, pourrait y retrouver Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, anciens dirigeants de l'AC Milan qui ont repris depuis le club de Monza en Serie C. Galliani, ancien directeur général des Rossoneri, s'est même fendu d'une proposition formelle avec un contrat de deux ans et demi pour l'ancien parisien.«Après que Berlusconi m'ait donné un mandat, j'ai fait l'offre à [l'agent d'Ibrahimovic] Mino Raiola.. », a ainsi expliqué Galliani dans les colonnes du Corriere della Sera. Afin de convaincre Zlatan, Galliani a tenté de raviver en lui la flamme du défi « Viens avec nous, reste six mois en Serie C. Ensuite l'an prochain nous montons en Serie B et dans deux ans nous sommes en Serie A. » Reste à savoir si le Suédois se laissera convaincre, lui, qui aux dernières nouvelles, discute avec le Milan et Naples...