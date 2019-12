Italie : Sandro Tonali vers la Juventus ?

Le PSG n’est pas le seul grand club européen à cibler l’étoile montante du football italien, Sandro Tonali. À en croire ce que rapporte le site de Goal Italie ce mardi, la Juventus de Turin serait aussi intéressée par ce talentueux milieu défensif. Un milieu que l’on compare à Andrea Pirlo, en raison de son activité sur le terrain et aussi sa ressemblance physique. Les Bianconeri seraient même en très bonne position pour mettre la main sur ce néo-international azzurro.

Tonali pourrait rapporter un gros chèque à Brescia

La direction de la Vieille Dame, et à sa tête Fabio Paratici, a fait le choix de miser sur les jeunes afin de préparer l’avenir. Le temps où les champions d’Italie guettaient des vieux briscards en fin de contrat serait donc révolu. Et Tonali présente le profil type des talents qu’ils visent. À savoir un élément qui ne dépasse pas les 20 ans, mais qui a déjà une bonne expérience derrière lui et aussi le statut d’international. Pour parvenir à leurs fins et couper l’herbe sous les pieds de la concurrence, la Juve serait prête à verser jusqu’à 50M€ de Brescia. Et c’est trois plus que la plus grosse cession de l’histoire ce club, incarnée par le Brésilien Matuzalem (vendu 14M€ à Shakhtar en 2004).