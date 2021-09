Italie : Ribéry s'engage avec la Salernitana

"J'ai encore beaucoup à prouver"

Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous, ma nouvelle équipe et avec le nouvel entraîneur. Nous avons tous un objectif, rester en Serie A. Je ferai de mon mieux pour vous tous, pour le club et pour l'équipe. L'équipe est la chose la plus importante, et je dois pouvoir aider les jeunes joueurs", a affirmé le natif de Boulogne-sur-Mer dans des propos relatés par Tuttomercatoweb.



⚽ #Salernitana, tifosi in delirio per #Ribery: presentazione in grande stile per il francese pic.twitter.com/YCGF3l68Nj

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 6, 2021

"Je me sens bien, mais je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai encore beaucoup à prouver. La Serie A est un championnat difficile et je vais devoir faire de mon mieux. C'est facile de s'entraîner seul, mais ce n'est pas aussi facile de s'entraîner avec l'équipe, j'essaierai de me mettre en forme dès que possible. Je vis pour le football, si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici", a jugé Ribéry, acclamé par 13 000 spectateurs lors de sa présentation au stade Arechi. Promue en Serie A après 22 ans d'absence dans l'élite du football italien, la Salernitana a débuté son championnat par deux défaites pour lancer sa saison, contre Bologne (2-3) et face à l'AS Rome (0-4). Après la trêve internationale, un déplacement au Torino attendra la nouvelle équipe de Ribéry, dès le dimanche 12 septembre.



L'aventure de Franck Ribéry dans le football de plus haut niveau n'est pas terminée.. Libre depuis le 1er juillet dernier et son départ de la Fiorentina en fin de contrat, l'international français aux 81 sélections et 16 buts chez les Bleus a signé pour une saison avec une année supplémentaire en option éventuelle - automatiquement levée en cas de maintien selon les médias italiens.Habitué à jouer pour les objectifs les plus importants durant la majorité de sa carrière, Ribéry a confié son désir d'aider l'équipe à se maintenir en Serie A. "