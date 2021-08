Italie : l'Inter recrute l'Argentin Joaquin Correa, de la Lazio

L'attaquant argentin de la Lazio Rome Joaquin Correa rejoint l'Inter Milan sous forme de prêt d'un an avec obligation d'achat, dans le cadre d'une opération globale de quelque 30 millions d'euros, a annoncé jeudi le club romain. Correa, 27 ans, récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, rejoint à l'Inter son ex-entraîneur Simone Inzaghi. Avec Edin Dzeko, il doit faire oublier le départ à Chelsea du buteur N.1 nerazzurro de ces deux dernières saisons, le Belge Romelu Lukaku.

Dans un communiqué transmis à la Bourse italienne, la Lazio précise que l'attaquant rejoint les Nerazzurri sous forme d'un prêt payant d'un an, d'un montant de 5 millions d'euros (plus 1 M EUR de bonus), associé à une obligation d'achat de 25 M EUR. L'Inter Milan a confirmé ce transfert en précisant que le "Tucu", son surnom en référence à la province de Tucuman où il est né, "avait signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025". L'ex-joueur de la Sampdoria et Séville est arrivé mercredi à Milan pour y passer sa visite médicale.

Selon la presse italienne, il doit participer dès ce jeudi à son premier entraînement et pourrait faire le déplacement à Vérone vendredi, où l'Inter est attendue dans le cadre de la 2e journée de Serie A. Avec la Lazio, où il est arrivé en 2018, Correa a disputé 117 matches et marqué 30 buts, toutes compétitions confondues. Il a remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie en 2019.