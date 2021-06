Pablo Longoria, le président de l’OM, continue de s’activer en coulisses pour offrir à son entraineur les renforts nécessaires à la réalisation d'une bonne saison. Après avoir mis la main sur le Brésilien Gerson et en attendant de finaliser l’arrivée de Konrad De La Fuente en provenance du FC Barcelone, le club phocéen est en train de lorgner deux joueurs de l’AS Roma, en l’occurrence Pau Lopez et Cengiz Under. C’est ce que révèle Sky Sport Italia.

L’OM veut les indésirables de Mourinho



Le premier nommé viendrait relancer la concurrence au poste de gardien, tandis que le second, un international turc de 23 ans, apporterait une solution supplémentaire en attaque. Under sort d’une campagne compliquée en Premier League vu qu’il n’a joué que 9 matches avec Leicester où il évoluait en prêté. Mais, ça reste un élément intéressant et qui a déjà prouvé sa valeur dans un grand championnat. José Mourinho ne compte pas spécialement sur lui et Marseille pourrait en profiter pour essayer de l’enrôler à moindre frais.



A noter qu’en défense, les responsables olympiens continuent de travailler pour signer de manière permanente l’Espagnol Pol Lirola. Les contacts avec David Luiz seraient, par ailleurs, toujours en cours. Un retour du Brésilien dans le championnat français reste donc envisageable.