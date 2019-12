Italie : Cristiano Ronaldo ne quittera pas la Juventus

Pour la deuxième année d’affilée, Cristiano Ronaldo a vu le Ballon d’Or France Football lui échapper. Après Luka Modric c’est Lionel Messi qui l’a privé du trophée qu’il chérit tant. Le Portugais, lui, n’a fini que 3e, ce qui est son pire classement depuis 2010. Pour beaucoup d’observateurs, si CR7 ne parvient plus à gagner la plus prestigieuse des récompenses c’est parce qu’il ne porte pas le maillot d’un grand d’Espagne. Une hypothèse confortée par les dires de son coéquipier Girogio Chiellini. Lundi soir, lors de la cérémonie organisée pour primer les meilleurs joueurs de la dernière saison de Serie A, l’arrière bianconero a fait savoir que le Real Madrid a tout fait pour que Ronaldo ne remporte pas son 6e Ballon d’Or suite à son départ de l’Espagne.

La Juventus va « soutenir » Ronaldo dans sa quête du Ballon d’Or

Les jurys de France Football auraient-ils snobé Ronaldo parce qu’il ne se produit plus à Madrid ? C’est difficile à croire. Cependant, les rumeurs vont bon train et on prête à Ronaldo l’intention de quitter l’Italie afin de revenir en course pour le Ballon d’Or. Lundi, il a d’ailleurs assuré aux journalistes transalpins que son bras de fer avec Lionel Messi « ne faisait que commencer ».



La Juve ne serait donc pas à l’abri de perdre sa star portugaise. Cependant, au sein de la direction du club, on ne s’inquiète pas outre-mesure. Lors d’une intervention sur Sky Italia, Fabio Paratici a assuré que « Ronaldo veut montrer qu'il est aussi le meilleur ici ». « À notre avis, il mérite le Ballon d’Or. Il sera à la Juventus la saison prochaine, sans aucun doute. Il veut gagner un autre Ballon d’Or avec nous et nous le soutenons dans cette quête », a ajouté le directeur sportif des champions d’Italie. Pour rappel, la dernière fois qu’un joueur de Serie A s’est adjugé le célèbre trophée de France Football c’était en 2007 avec Kakà (ex-AC Milan).