Issa Kaboré à l’OM, ça se précise encore

En bonne voie, l'arrivée d'Issa Kaboré à l'Olympique de Marseille se précise encore. Le jeune latéral droit international burkinabè va s'engager en faveur du club phocéen sous forme de prêt pour la saison. Sur son compte Twitter, le journaliste italien Fabrizio Romano indique même que tout est bouclé entre les différentes parties, visite médicale comprise, et évoque une option d'achat fixée à 22 millions d'euros, avec un droit de regard de Manchester City, club propriétaire du demi-finaliste de la dernière CAN, remarqué sous les couleurs de Troyes la saison passée.

Velud : « Il peut s'imposer »

En attendant l'officialisation de cette transaction, le sélectionneur du Burkina Faso, Hubert Velud, a donné son sentiment sur le jeune défenseur de 21 ans au quotidien La Provence. « Il a un potentiel physique et technique énorme pour son jeune âge. Il est très intéressant, et compatible avec le système d’Igor Tudor. J’ai vu les deux derniers matchs de l’OM et c’est exactement ce qu’il leur faut. Je pense qu’il va surprendre : il ne sera pas loin de Jonathan Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression, a estimé le technicien français, optimiste quant au futur temps de jeu de la recrue. Oui, il peut s’imposer. C’est la doublure, entre guillemets, de Clauss, mais il faut voir s’il ne peut pas passer devant. »