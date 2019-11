Isaac Lihadji toujours plus proche d’un départ de l’OM ?

Lihadji pas dans le groupe contre Brest

C’est un dossier qui pourrait peser lourd dans l’avenir d’Andoni Zubizarreta. Mais avant d’en arriver au cas du directeur sportif de l’OM, c’est plus généralement pour le club phocéen et son image que le cas Isaac Lihadji pose problème. Le jeune attaquant de 17 ans n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel à Marseille, et pourrait bien ne jamais le faire. L’Equipe fait le point à ce sujet samedi,La demande initiale des agents de l’intéressé portait sur 1,5M€ de prime à la signature et 50 000 € de salaire mensuel, précise le quotidien. On est visiblement loin d’en arriver là.L’entourage de la jeune pépite envisagerait désormais très clairement un départ à l’issue de l’exercice en cours. Des pistes existent à l’étranger, Lihadji étant observé de près sur le marché européen, notamment depuis la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui s’est achevée le 17 novembre dernier. L’objectif initial du joueur était de rester à Marseille et cela ne semble plus aussi net aujourd’hui. André Villas-Boas s’est en tout cas clairement exprimé à ce propos : « Je pourrais en profiter (de Lihadji) en ce moment mais pourquoi ? Pour qu’il joue ensuite à Monaco, au PSG ? Quel intérêt pour l’OM, son club formateur ? » avait-il expliqué mercredi. Et deux jours plus tard, le minot n’était pas dans le groupe qui s’est imposé contre Brest (2-1) …