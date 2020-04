Selon le quotidien El Mundo Deportivo, le FC Barcelone vient de passer à l’attaque pour le recrutement de l’attaquant argentin de l’Inter, Lautaro Martinez. Afin de tâter le terrain et tester accessoirement l’attachement des Lombards à leur buteur, les décideurs catalans ont d’abord proposé un échange : les services de l’international abiceleste contre deux de leurs sociétaires, en l’occurrence Junior Firpo et Nelson Semedo. Sans résultat. Ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir.

Un dossier compliqué pour le Barça

Lautaro Martinez émerge comme l’une des priorités des champions d’Espagne pour la saison à venir. Cependant, et la réponse de l’Inter en est la preuve, cette piste sera très compliquée à concrétiser. A moins d’une offre à 100M€, les Nerazzurri ne devraient pas céder leur homme fort. Et il n’est pas dit que ça soit le montant précis de son prix de départ en raison de la concurrence qui existe sur ce dossier. Manchester City et son coach Pep Guardiola seraient très intéressés par l’ancien joueur du Racing Club.