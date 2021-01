Inter : Un échange Eriksen-Torreira ?

Depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan il y a un an, Christian Eriksen ne joue pratiquement pas et n'a jamais convaincu son entraîneur, Antonio Conte, de l'intégrer dans son plan de jeu. Du coup, le milieu danois cherche depuis plusieurs mois déjà une porte de sortie. Apprécié en Premier League, l'ancien de Tottenham pourrait revenir à Londres, mais cette fois du côté d'Arsenal. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium souhaitent renforcer un milieu de terrain peu convaincant et verraient d'un très bon œil la possible arrivée d'Eriksen. Une possibilité pour les Gunners, qui vont cependant devoir se séparer de l'un des leurs, s'il veulent recruter le Danois. D'après Tuttosport, l'Inter Milan serait prêt à laisser partir Christian Eriksen, à la seule condition de pouvoir récupérer Lucas Torreira.

> Mercato Express (20/01) <

Torreira veut jouer

En échec à Arsenal, Torreira ne fait pas mieux à l'Atlético de Madrid où il est prêté cette saison. Ce dernier n'est apparu qu'à treize reprises, toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Madrid. Le problème, c'est que l'Inter souhaite recruter une doublure à Marcelo Brozovic, et Torreira cherche et veut du temps de jeu. Pas sûr que l'idée d'aller cirer le banc de l'Inter le transcende.