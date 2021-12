Lionel Messi fait aujourd’hui les beaux jours du PSG. Le club francilien a été le plus prompt à l’enrôler l'été dernier après que le FC Barcelone a choisi de le laisser partir. D’autres pistes ont été mentionnées par le passé pour La Pulga, comme celles qui l’envoyaient à Manchester City voire à l’Inter Milan. Concernant les Nerazzurri, il s’avère qu’il n’a jamais été proche de signer en leur faveur. Si ce n’est du temps de Massimo Moratti. C’est Javier Zanetti qui vient de l’affirmer de manière on ne peut plus claire.

« Messi aurait mis en danger l’avenir du club »



"Personne ne pensait qu'il quitterait Barcelone, a commencé par rappeler celui qui occupe le rôle de vice-président de l’Inter. Les rumeurs qui l’annonçaient chez nous ? Elles nous ont surpris. Nous étions en pleine crise pandémique, son arrivée aurait mis en danger l'avenir du club. Nous sommes un club avec une stratégie précise et ces dernières années, nous avons fait un excellent travail sur et en dehors du terrain". Voir Messi se produire en Serie A italienne n’est donc pas prêt de se produire.