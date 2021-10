Inter Milan : Vers un départ d'Eriksen ?

Christian Eriksen est un miraculé. Foudroyé en plein match par un accident cardiaque au mois de juin dernier, alors que le Danemark affrontait la Finlande dans le cadre de la phase de groupes de l'Euro, l'international avait miraculeusement échappé au pire grâce à la réaction de ses coéquipiers et des médecins présents sur les lieux. Quatre mois plus tard, il n'a pas rejoué avec son club de l'Inter Milan et pourrait quitter l'Italie.



Un choix qu'il devrait faire contraint et forcé puisque la législation en vigueur en Serie A interdit à un joueur portant un défibrillateur sous-cutané de jouer au football. Dans un communiqué, l'Inter Milan évoque justement le cas de son joueur et explique qu'il pourrait "procéder à son prêt au sein d'une équipe étrangère, dans un pays où il aurait le droit de jouer".

Un petit espoir

Pour autant, l'Inter ne ferme pas totalement la porte à la possibilité de conserver Christian Eriksen, indiquant également qu'il "n'écarte pas l'éventualité d'obtenir le feu vert des autorités italiennes" pour permettre au Danois de poursuivre sa carrière en Serie A.