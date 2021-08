Obligée de vendre pour éponger ses dettes, l'Inter Milan s'est délestée cet été d'Achraf Hakimi (parti au Paris Saint-Germain pour 60 M€) et de Romelu Lukaku (acheté par Chelsea pour 115 M€). Pour autant, le champion en titre de la Serie A souhaite se renforcer et a pour cela jeté son dévolu sur un joueur prometteur de l'équipe de France de Didier Deschamps.



Actuellement au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram serait ainsi pisté par le club nerazzurro. L'idée de Simone Inzaghi, le nouvel entraîneur milanais, serait d'associer le Français à l'expérimenté Edin Dzeko, tout juste arrivé de l'AS Rome. Selon le journaliste Gianluca di Marzio, le profil du tricolore de vingt-quatre ans correspondrait à ce que recherche Inzaghi.



Selon di Marzio, des premières discussions ont déjà eu lieu entre le représentant du joueur, Mino Raiola, et la direction interiste. Un montant de trente millions d'euros est évoqué pour cette transaction. Marcu Thuram est sous contrat avec le Borussia jusqu'en juin 2023.