L’Inter Milan est déterminé à se payer les services de l’international danois, Christian Eriksen. Depuis quelques jours, les négociations vont bon train avec Tottenham et les responsables lombards multiplient les offres avec l’objectif de parvenir à leurs fins. Si l’on en croit ce que rapporte le journaliste spécialisé en transferts Gianluca Di Marzio, la dernière proposition transmise aux Londoniens est de l’ordre de 13M€ (plus 2M€). A leur grand dam cependant, ce n’est toujours pas suffisant.

Tottenham exige 20M€ pour Eriksen

Les Spurs restent inflexibles depuis le début des pourparlers et exigent toujours 20M€ pour leur joueur scandinave. Même si ce dernier sera en fin de contrat l’été prochain, les décideurs anglais ne se sont pas pressés de vendre, surtout qu’ils n’en ont pas le besoin financièrement. Si rebondissement il y a dans ce dossier, il y a donc de fortes chances pour qu’il émane du côté intériste. Et vu l’intérêt que le dauphin de la Juventus Turin porte envers l’ex-sociétaire de l’Ajax, on peut imaginer qu’une nouvelle surenchère va survenir très rapidement.